ЦБ РФ рассматривал вариант более резкого увеличения ключевой ставки

Центробанк рассматривал сценарий повышения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт в ходе заседания совета директоров, заявила на пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом пишет ТАСС.

«Мы рассматривали предметно повышение ставки на 75 базисных пунктов и 100 базисных пунктов (0,75 и 1 п.п. — «Газета.Ru»). Действительно, предметно, потому что были предложения более радикальные, в том числе для того, чтобы дальше минимизировать необходимость повышения ставки», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что решение повысить ставку именно на 1 п.п. до 8,5% годовых было принято «с учетом анализа ситуации, оценки всех балансов и рисков».

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил, что на заседании 15 сентября ЦБ РФ повысит ключевую ставку еще на 0,5 п.п. Тогда она достигнет 9% годовых. Васильев объяснил это тем, что к осеннему заседанию регулятора инфляция превысит 5%.

По данным Росстата, в июне годовая инфляция поднялась до 3,25% против 2,51% в мае.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.