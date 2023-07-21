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Глава Центробанка высказалась о темпах роста ипотеки в России

Глава ЦБ Набиуллина: темпы роста ипотеки находятся вблизи максимумов последних лет

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции заявила, что темпы роста ипотеки в России приближаются к максимумам последних лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что номинальные процентные ставки увеличились с момента предыдущего заседания совета директоров Банка России, но в целом денежно-кредитные условия смягчались за счет неценовых условий.

«На это указывает продолжающийся уверенный рост кредитования во всех сегментах рынка. Особенно активно расширяется розница, где темпы роста ипотеки находятся вблизи максимумов последних лет», — сказала глава ЦБ.

Также Набиуллина заявила, что экономика РФ в целом достигла докризисного уровня за исключением нефтегазового сектора. При этом она уточнила, что структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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