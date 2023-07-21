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Киев назвал сумму, направленную за полгода на военные нужды

Премьер Шмыгаль: Украина направила на военные нужды больше, чем получила налогов

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Стрингер/РИА Новости

Расходы Украины на военные нужды за первые шесть месяцев 2023 года превысили $18 млрд. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«672 млрд гривен (18,09 млрд долларов) правительство выделило на оборонные нужды за первые полгода 2023-го», — уточнил он.

По словам Шмыгаля, эта сумма превысила объем собранных за это время налогов, которые составили 600 млрд гривен ($16,15 млрд).

На 2023 год правительство Украины собиралось расходовать 2,6 трлн гривен ($ 71,1 млрд). План предусматривал выделить на безопасность и военные нужды 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), то есть 43% всех расходов, 18,2% ВВП. Одновременно финансовую поддержку Минобороны увеличили с 133,5 млрд гривен ($3,65 млрд) в 2022 году до 857,9 млрд гривен ($23,46 млрд).

5 июля Шмыгаль рассказал об оборонном бюджете на 2023 год. Он отметил, что в бюджете «каждая гривна» идет на потребности сил безопасности и обороны страны.

20 июля премьер Украины анонсировал новую ссуду от Всемирного банка в размере $1,5 млрд.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

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