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Центробанк улучшил прогноз по росту российской экономики

Центробанк улушил прогноз по ВВП России до 1,5-2,5% в этом году

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк улучшил прогноз по росту российской экономики в этом году, следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Банк России в пятницу поднял ее сразу на 1 процентный пункт до 8,5% годовых.

Согласно базовому сценарию ЦБ, валовый внутренний продукт России (ВВП) в 2023 году увеличится на 1,5-2,5% против ранее ожидавшихся 0,5-2%. В следующем году, по оценкам ЦБ, темпы прироста могут быть на уровне 0,5-2,5%. Наконец, ВВП вырастет на 1-2% в 2025 году и на 1,5-2,5% в 2026-м.

По мнению регулятора, восстановительная фаза российской экономики завершена, и темпы ее роста будут приближаться к темпам, которые соответствуют траектории сбалансированного роста. Регулятор отметил увеличение объемов производства в большинстве отраслей российской экономики. По его оценке, они достигли докризисных показателей. В то же время увеличению выпуска экспортных отраслей сдерживается «внешними факторами» и санкциями, следует из сообщения.

Банк России фиксирует рост внутреннего спроса и потребительской активности россиян.

Оценка ЦБ более оптимистична, чем Минэкономразвития. Минэк ожидает увеличения ВВП на 1,2% в этом году. В следующем году, по прогнозам Минэка, рост показателя составит 2%.

Ранее ЦБ объяснил повышение ключевой ставки до 8,5%.

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