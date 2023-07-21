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Сбер принял решение о повышении доходности по вкладам

Сбер повысит доходность по вкладам с 24 июля

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Максим Блинов/РИА Новости

Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев заявил журналистам, что банк принял решение о повышении доходности по вкладам с 24 июля.

Он отметил, что в связи с изменением ключевой ставки Центробанком в банке видят возможность улучшить условия по сберегательным продуктам.

Максимальная новая ставка, по его словам, составит 10% годовых.

«Мы приняли решение о повышении доходности по вкладам с 24 июля. ... Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых. Оформить вклады на новых, более выгодных условиях, уже с понедельника можно в любом нашем офисе или в СберБанк Онлайн», — сказал Царев.

21 июля Центробанк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых.

Ранее Царев сообщил, что больше 90% потребительских кредитов в Сбере оформляются клиентами в «СберБанк Онлайн».

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