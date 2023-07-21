«У ЦБ не было иного выхода» — экономист о повышении ключевой ставки до 8,5%

У Центробанка не было иного выхода, кроме резкого повышения ключевой ставки — ценовое дно в экономике было пройдено еще весной, инфляционные ожидания населения разгоняются, а дисбаланс спроса и предложения товаров и услуг, как и давление на рынке труда, сохраняется. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», кандидат экономических наук Михаил Зельцер, комментируя решение Банка России поднять ставку до 8,5% годовых.

«Таргет ЦБ по инфляции в 4% на будущий год и предполагал более активную позицию по ставке уже сейчас, так как промедление могло бы и дальше разогревать цены. А сильная девальвация рубля с начала года на 30% лишь усугубила ситуацию — эффект импортируемой инфляции на фоне актуальной структуры экономики уже ощущается в подъеме цен не только заграничных товаров, но и продукции внутреннего производства», — объяснил экономист.

По его словам, ставки по вкладам, кредитам, облигациям обычно повторяют траекторию ключевой ставки. Но, по его прогнозам, процесс повышения ставок на рынке был и ранее на фоне ожиданий решения ЦБ. Поэтому значительного взлета ставок эксперт не прогнозирует.

«Например, ставка по вкладам в топ-10 банков уже в августе будет выше 8% при текущей 7,8%. А коррекция в облигациях федерального займа в принципе создает интересные возможности для покупки бумаг на перспективу 2024 года, когда ставки могут снизиться, а цены купленных бондов — подрасти», — заключил эксперт.

Повышение ставки также должно способствовать укреплению рубля, считает он. В перспективе ближайших месяцев Зельцер ожидает коррекцию доллара в область 85–83,5 рублей, другие инвалюты пойдут за «американцем» следом вниз.

Ранее ЦБ объяснил, почему повысил ключевую ставку.