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Центробанк РФ повысил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года

Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Центральный банк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

«Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти», — сказано в сообщении регулятора.

В ЦБ РФ указали, что рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, на что также влияет ограниченность свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Регулятор также допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозировал, что Центробанк России повысит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 8% годовых 21 июля. При этом он не исключал и более крупные шаги повышения. По его словам, с этого момента стартует цикл увеличения главного инструмента денежно-кредитной политики — например, 15 сентября он может вырасти еще на 0,5 п.п. по сравнению с июльским показателем.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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