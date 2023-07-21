В Госдуме допустили, что цифровой рубль создаст конкуренцию Сберу

Внедрение цифровых рублей в России создаст конкуренцию крупнейшим банкам — в том числе Сберу, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова передает ТАСС.

«Если понравится людям и организациям пользоваться цифровым рублем, очевидно, будут переводить [деньги в цифровые рубли], и это... заставит кредитные организации более эффективно работать...Цифровой рубль в том числе создает конкуренцию Сбербанку как институту, оперирующему большим количеством денег в финансовой системе страны», — объяснил он, уточнив, что доля Сбера превышает 50% на российском банковском рынке.

Парламентарий назвал «благом» борьбу за деньги россиян со стороны банков с точки зрения развития конкуренции. Депутат не исключил, что ограничения по использованию цифровых рублей — например, лимит на пополнение кошельков суммой 300 тыс. рублей — будут сняты в будущем.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 19 июля заявила, что массовое внедрение цифровых рублей возможно с 2025 года. В тот же день сенаторы одобрили профильный закон, создающий для этого правовую основу.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль может помочь в борьбе с коррупцией.