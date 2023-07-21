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«РН-Ванкор» внедрила модульный подход к освоению месторождений

На Ванкорском кластере установили дополнительный сброс пластовой воды

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Depositphotos

«РН-Ванкор», предприятие нефтедобывающего комплекса НК «Роснефть», внедряет инновационный подход к освоению месторождений, сообщает пресс-служба компании.

В его основе – модульные, масштабируемые решения, преимуществами которых являются мобильность, экономическая рентабельность и скорость возведения технологического оборудования. Одним из таких объектов стала введенная в эксплуатацию на Ванкорском кластере установка дополнительного сброса пластовой воды мощностью 10 тысяч куб. м в сутки.

Новая технология позволяет не только полностью реализовать потенциал месторождения и вовлечь в освоение новые участки, но и рационально использовать водные ресурсы. На Ванкорском кластере пластовые воды после очистки направляются на повторное использование в системе поддержания пластового давления. По итогам 2022 года более 75 млн куб. м пластовой воды направлено обратно в пласт.

Установка разработана и внедрена специалистами дочерних предприятий «Роснефти» - инженерами «РН-БашНИПИнефть» и нефтяниками «РН-Ванкор». Оборудование установлено вблизи кустовых площадок, с которых производится сбор скважинной продукции и ее дальнейшая подготовка для обратной закачки в пласт.

Благодаря установке раннего сброса воды снижается нагрузка на систему нефтесборных трубопроводов месторождения, а также на установку подготовки нефти. В дальнейшем подобный подход планируется тиражировать на стратегическом проекте Компании «Восток Ойл».

Сегодня Ванкорский кластер интегрирован в самый мощный добычной проект в мире «Восток Ойл», где уже на стадии проектирования заложены высокие экологические стандарты и технологии замкнутого цикла.

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