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В Кремле прокомментировали возможные риски для экспорта нефти РФ по Черному морю

Песков рассказал о потенциальных рисках экспорта для российской нефти по Черному морю

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AP

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, существуют ли риски для транспортировки российской нефти, идущей на экспорт по Черному морю.

«Ситуация требует глубокого анализа нашими специальными ведомствами», — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что после проведения анализа уже можно будет делать выводы и формулировать рекомендации.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Помимо того, Минобороны России объявило некоторые районы Черного моря в северо-западной и юго-восточной частях опасными для судоходства.

В ответ на это в Белом доме заговорили о риске возможных провокаций с гражданскими кораблями со стороны РФ.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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