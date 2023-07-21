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Украина возобновит импорт электроэнергии во время пиковой нагрузки

«Укрэнерго» сообщила о возобновлении импорта энергии из Словакии в пиковые часы нагрузки

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Depositphotos

Украина возобновляет импорт электроэнергии для балансировки системы в часы пиковых нагрузок, сообщает в Telegram пресс-служба компании «Укрэнерго».

По информации компании, 21 июля осуществляется импорт электроэнергии из Словакии в вечерние дефицитные часы, с 17.00 до 23.00, мощностью до 340 МВт. Экспорт отсутствует, уточнили в «Укрэнерго».

Отмечается, что накануне вывели на ремонт энергоблок одной из атомных электростанций. Кроме того, ведутся ремонтные работы в преддверие нового отопительного сезона. Все это уменьшило доступные мощности в энергосистеме для покрытия потребления в течение суток, объяснили в «Укрэнерго».

По данным компании, «из-за боевых действий и по техническим причинам» остаются обесточенными 384 населенных пунктов, а из-за непогоды — еще 75.

Компания в очередной призвала жителей экономить электроэнергию.

Ранее «Укрэнерго» информировала, что планирует импортировать электроэнергию из Словакии и Молдавии.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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