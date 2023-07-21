В Италии заявили, что основное количество украинского зерна поступает не в Африку

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил в интервью газете la Stampa, что 95% украинского зерна поставляется не в беднейшие страны Африки.

«Когда у этих стран нет этого зерна, они переходят к его поискам в других местах, что неизбежно приводит к росту мировых цен. Следствием этого является то, что Африке становится все труднее его покупать», — рассказал министр.

По словам Крозетто, дестабилизация африканского региона является проблемой, затрагивающей и Европу.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.