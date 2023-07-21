Илон Маск обеднел почти на $19 млрд

Основатель Tesla, SpaceX, OpenAI и владелец Twitter Илон Маск в течение суток потерял $18,4 млрд после обвала акций компании Tesla. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Ценные бумаги компании снизились в цене почти на 10% после публикации отчета за второй квартал 2023 года, разочаровавшего инвесторов. Прибыль Tesla упала до минимума с 2021 года, а рентабельность — до многолетнего минимума в 18,1%.

Комментируя неудачу, Маск процитировал слова американского поэта Эдварда. Тот заявил, что фондовый рынок — это «пьяный психопат», настроение которого нельзя предугадать.

В настоящее время Маск, несмотря на потери, по-прежнему является самым богатым человеком в мире.

Накануне, во время обсуждения отчета Tesla за второй квартал 2023 года Маск заявил, что не понимает текущую экономическую обстановку в мире из-за ее частых изменений.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».