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Илон Маск обеднел почти на $19 млрд

Forbes: Илон Маск за сутки потерял $18,4 млрд после публикации отчета Tesla

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Основатель Tesla, SpaceX, OpenAI и владелец Twitter Илон Маск в течение суток потерял $18,4 млрд после обвала акций компании Tesla. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Ценные бумаги компании снизились в цене почти на 10% после публикации отчета за второй квартал 2023 года, разочаровавшего инвесторов. Прибыль Tesla упала до минимума с 2021 года, а рентабельность — до многолетнего минимума в 18,1%.

Комментируя неудачу, Маск процитировал слова американского поэта Эдварда. Тот заявил, что фондовый рынок — это «пьяный психопат», настроение которого нельзя предугадать.

В настоящее время Маск, несмотря на потери, по-прежнему является самым богатым человеком в мире.

Накануне, во время обсуждения отчета Tesla за второй квартал 2023 года Маск заявил, что не понимает текущую экономическую обстановку в мире из-за ее частых изменений.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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