Госдума одобрила индексацию ставок акцизов на табак и крепкий алкоголь

Госдума приняла закон об индексации тарифов на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, акциз на крепкий алкоголь в 2024 году составит 643 руб. за литр безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. В результате дальнейшей индексации на 4% в 2025 году акциз увеличится до 669 руб., а в 2026 году — до 696 руб.

Ставки акцизов на сигареты и папиросы в 2024 году составят 2731 руб. за 1 тысячу штук, но не менее 3709 руб. В 2025 году — 2840 руб., но не менее 3857 рублей. В 2026 году — 2954 руб., но не менее 4011 руб.

Акциз на легковые автомобили мощностью двигателя от 90 до 150 лошадиных сил включительно составит в 2024 году 58 руб. за одну лошадиную силу, в 2025 году — 60 рублей, а в 2026 году – 62 руб.

Уточняется, что при этом повышенная индексация не коснется российского шампанского, жидкостей для вейпов и мотоциклов.

18 июля в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что не получали данные об увеличении цен на алкогольные напитки отдельными компаниями.

В июне директор департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга Владислав Заславский заявил, что ведомство готово распространить цифровой акциз на пиво и сладкие напитки.

Ранее Минпромторг РФ разработал законопроект о введении госрегулирования производства и оборота метанола.