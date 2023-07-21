Стало известно, с какими трудностями сопряжены поставки зерна с Украины

Украина ищет новые пути поставок зерна, которые сопряжены с большими трудностями. Даже основная надежда – Дунай – может подвести из-за того, что река сильно обмелела. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выход России из зерновой сделки вынудит Украину экспортировать огромные объемы зерна речным, автомобильным и железнодорожным транспортом — а все это сопряжено с трудностями. Кроме того, добавляется множество логистических проблем, так как Украине придется удваивать расходы для поставок по более протяженным маршрутам. При этом одним из очевидных маршрутов является река Дунай. Однако из-за жары ее уровень сильно упал, что еще сильнее осложняет отгрузку зерна.

По данным агентства, у альтернативных маршрутов поставок тоже есть определенные сложности. Например, некоторые европейские фермеры протестуют против импорта украинского зерна, которое угрожает оставить их без средств к существованию.

При этом железнодорожные и автомобильные маршруты все равно будут играть ключевую роль в поставках, так как страны Восточной Европы по-прежнему разрешают транзит зерновых культур через свои границы. Однако для увеличения мощностей экспорта нужно время.

20 июля вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что власти Польши не должны действовать как «предвыборный штаб» в вопросах, связанных с поставками украинского зерна в Евросоюз.

Ранее в Евросоюзе потребовали возобновить зерновую сделку.