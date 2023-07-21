Госдума освободила туроператоров от НДС при продаже путевок по России

Госдума приняла закон, освобождающий туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. Их целью является реализация отдельных положений основных направлений налоговой политики. До 1 июля 2027 года закон освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные с 1 июля 2023 года. То есть этой норме придается обратная сила.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

В конце июня директор Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявлял, что освобождение туроператоров от НДС вслед за применением нулевой ставки по НДС для гостиниц является крайне важной мерой.

По его словам, за эту инициативу на протяжении долгого времени боролась вся отрасль. Были неоднократные просьбы отменить НДС для туроператоров, поскольку, когда был отменен НДС для гостиниц, ситуация для крупных туроператоров стала патовой.

До этого правительством России был разработан законопроект, согласно условиям которого туроператоры получат возможность не платить налог на добавленную стоимость в течение ближайших 4,5 лет — до 2027 года. При этом датой начала действия подобной меры будет считаться 1 января текущего года.

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