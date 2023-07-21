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Российские власти прорабатывают меры стабилизации цен на бензин

Новак: правительство России прорабатывает меры по стабилизации биржевых цен на бензин

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Global Look Press

Правительство России сейчас прорабатывает различные варианты мер, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин и надеется скоро принять решения, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдут из ремонтов, и объемы продаж топлива на бирже увеличатся. Некоторые заводы даже перенесли (ремонты — «Газета.Ru») на более дальний период. Постепенно ситуация стабилизируется», - подчеркнул вице-премьер.

Новак сообщил, что на днях прошло ведомственное совещание по проблемам топливного рынка. По его итогам вице-премьер «поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы», добавив, что вопрос будет еще обсуждаться в пятницу и при наличии решений они будут озвучены.

Новак не исключил введение квотирования экспорта российских нефтепродуктов, указав, что такой вариант рассматривается, но есть и другие предложения. Нужно взвесить все за и против, подытожил он. Вариант же с заградительной пошлиной на экспорт нефтепродуктов не рассматривается, добавил вице-премьер.

При этом он уточнил, что на дизельном рынке ситуация в целом не вызывает опасений.

19 июля цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вновь обновили рекорды. Они поднялись до 62,653 тыс. рублей и 68,141 тыс. рублей за тонну соответственно.

Ранее сообщалось, почему выросли цены на бензин.

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