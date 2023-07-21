Депутат Госдумы Бессараб анонсировала новую индексацию пенсий

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила URA.RU, что с 1 августа в России начнется индексация пенсий для работающих пенсионеров.

Парламентарий уточнила, что пенсионный коэффициент составляет 123,77 рубля, при этом выплаты индексируют до 371,31 рубля.

Депутат добавила, что большинство работающих пенсионеров получают заработную плату, которая позволяет набрать до пяти баллов.

«Мы работаем над тем, чтобы позволить работающим пенсионерам зарабатывать больше. Мы рассматриваем возможность увеличения фиксированной части выплаты к страховой пенсии, чтобы стимулировать работающих продолжить работу после достижения пенсионного возраста», — сказала Бессараб.

На прошлой неделе юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева сообщила, что почти 400 рублей составит с 1 августа максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров.

По ее словам, работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Их пенсии перерасчитываются 1 августа каждого года. При этом учитывается общий уровень заработка пенсионеров за минувший год.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.