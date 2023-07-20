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«Тинькофф банк» отреагировал на санкции Канады и США

В «Тинькофф банке» заявили, что были готовы к введению санкций

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

В «Тинькофф банке» заявили, что были готовы к введению санкций против банка со стороны США и Канады. Об этом сообщается в Telegram-канале финансовой организации.

«Мы готовились к такому повороту событий и сделаем все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно. Сейчас мы выясняем, какое влияние будут иметь введенные санкции», — говорится в сообщении.

Там отметили, что сервисы и приложения Тинькофф работают как обычно.

Ранее Канада расширила санкции против Российской Федерации, внеся в санкционные списки десятки физических и юридических лиц.

Под санкции в частности попали российские сотовые операторы, Тинькофф Банк, Банк Точка, карта «Мир», Яндекс Pay, Московская городская казачья община.

Также в список вошли российские деятели культуры и шоу-бизнеса, среди которых Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, Мария Федосеева-Шукшина, Александр Скляр и другие.

Кроме того под санкции попали министр культуры РФ Ольга Любимова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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