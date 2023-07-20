Индия изменила эскпортную политику в отношении белого риса

Правительство Индии запретило экспорт белого риса, за исключением басмати, передает РИА Новости со ссылкой на Главное управление внешней торговли.

В сообщении уточняется, что экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати (полумолотый или цельномолотый рис, шлифованный или неглазурованный) «изменена с свободной на запрещенную».

В управлении также отметили, что ограничения позволят экспортировать партии этого риса при определенных условиях, например, когда его погрузка уже началась до вступления в силу данного уведомления.

Ранее агентство Bloomberg писало, что правительство Индии задумалось о запрете экспорта большинства сортов риса и что такое решение индийских властей негативно отразится на ценах на рис в мире, но снизит его стоимость в стране.

В ноябре прошлого года власти Индии сняли запрет на экспорт дробленого риса, введенный в начале сентября ради увеличения его объемов на внутреннем рынке.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.