В России могут подорожать перевозки из-за лимита суточных дальнобойщикам

Дальнобойщикам ограничат размер суточных, с которых не нужно платить налоги и страховые отчисления, 700 руб. по России и 2500 руб. за рубежом. Госдума во втором чтении приняла такие поправки в Налоговый кодекс, предложенные Минфином. Об этом сообщает РБК.

Перевозчики сказали изданию, что эти лимиты не покрывают их расходы, которые выросли на треть в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате возможен отток водителей рейсов из профессии и увеличение себестоимости внутренних перевозок грузов на 6,1%. А тарифы, по оценкам транспортных компаний, могут подняться на 20%.

На риски подорожания внутренних перевозок обратила внимание и ассоциация «Деловая Россия». По ее информации, размер суточных в среднем по отрасли автомобильных грузоперевозок в этом году составляет 3,5 тыс. руб. В ассоциации уточнили, что предложенные Минфином лимиты не учитывают инфляцию. В аппарате Госдумы, куда ассоциация направила письмо со своей позицией, поддержали законопроект ведомства.

Минимальным компромиссным размером суточных перевозчики назвали 1500 рублей в России и 4000 рублей — за границей.

Минфин предлагал ограничить размер суточных для дальнобойщиков еще в 2021 году. В прошлом году ведомство представило соответствующий законопроект, он был внесен в Госдуму в мае этого года.

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