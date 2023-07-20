Международные резервы России за неделю выросли почти на 2%

Объем золотовалютных резервов России за неделю с 7 по 14 июля увеличился на 1,9%, до $594,4 млрд. Это следует из cообщения регулятора.

ЦБ объяснил динамику положительной переоценкой, которая связана в том числе с обесценением доллара США к другим резервным валютам.

Исторический рекорд по объему международных резервов России был установлен 18 февраля 2022 года, тогда показатель достиг $643, 2 млрд. После этого их объем стал снижаться. По данным на 7 июля он достиг $583,1 млрд. За прошлый год показатель сократился на 8,4%.

Минфин РФ сообщил о заморозке российских золотовалютных резервов из-за санкций США и Евросоюза на сумму около $300 млрд в марте 2022 года. По данным ЦБ России, на 1 января регулятор держал в резервах $612,9 млрд. Из этой суммы 15,7% было размещено в Германии. Также 9,9% активов находились во Франции, еще 9,3% — в Японии. 6,4% резервов было размещено в США, 5,1% в Великобритании, 2,7% в Канаде и 2,5% в Австралии. То есть 51,6% активов должно было находиться в странах, которые ввели санкции. Исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что рано или поздно замороженные на Западе российские активы придется возвращать.

В Еврокомиссии неоднократно сообщали об изучении возможного использования резервов ЦБ России на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросозе отсутствует.

Ранее сообщалось, что мировые центробанки начали забирать золото из западных хранилищ.