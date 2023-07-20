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Альфа-Онлайн возглавил рейтинг лучших мобильных банков

Мобильный банк Альфа-Онлайн признали лучшим по версии Markswebb

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Пресс-служба Альфа-Банка

Мобильный банк Альфа-Онлайн возглавил сразу два рейтинга в исследовании Markswebb — ежедневный банкинг (Daily Banking) и цифровой офис (Digital Office), сообщает пресс-служба банка.

Эксперты Markswebb высоко оценили широкий функционал Альфа-Онлайн (идентификация по Face ID, оплата по QR, сканер номеров телефона, навигация и сквозной поиск).

Также Daily Banking Альфа-Банка занял 1 место в рейтинге. По мнению экспертов Markswebb, у Альфа-Банка лучшее управление инвестиционными продуктами на рынке, удобные переводы от другого лица на рынке, а также сканер номера телефона.

Кроме того, эксперты отметили удобный вход в Альфа-Онлайн, идентичный приложению по Face и Touch ID, QR-оплату товаров и услуг через банк в мобильном браузере.

Mobile Web Banking Rank — исследование цифрового клиентского опыта в вэб-версиях банковских приложений. Оно показывает, насколько успешно банки устраняют функциональный и технический разрыв между нативными и вэб-приложениями.

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