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Московские торговые центры получат гранты

Собянин: торговым центрам Москвы выделят гранты на улучшение их внешнего облика

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Москвы сообщил в своем Telegram-канале, что столичные торговые центры, которые займутся расширением площадей под досуговую деятельность и обновлением фасадов, смогут получить гранты.

Он обратил внимание, что в городе есть 686 крупных ТЦ. В последние годы они столкнулись с определенными проблемами из-за пандемии коронавируса, ухода некоторых иностранных брендов, а часть продаж ушла в онлайн-формат, указал чиновник.

«В то же время появилась хорошая тенденция: торговые центры стали общественными центрами районов», — написал он.

Собянин отметил, что в ТЦ появляются спортивные залы, развлекательные, образовательные и культурные площадки, центры госуслуг.

На перепрофилирование площадей необходимы большие затраты. Кроме того, многие торговые центры внешне устарели и уже не вписываются в городской облик, продолжил мэр.

Получить гранты смогут ТЦ с площадью больше 10 тыс. кв. м и введенные в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года. После перепрофилирования доля площадей в них под социальные объекты должна увеличиться не менее чем на 5%.

Собянин добавил, что такие меры поддержки помогут ТЦ привлечь новых арендаторов, а у горожан будут новые площадки для отдыха и развития.

Ранее центр СИТИ факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ оценил отношение россиян к торговым центрам.

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