Турецкий Центробанк повысил ключевую ставку до максимума с 2021 года

Центробанк Турции повысил ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта, до рекордных с 2021 года 17,5% годовых. Это следует из сообщения регулятора, опубликованного на его сайте.

ЦБ объяснил свое решение сдержать рост цен в стране. Его таргет по инфляции составляет 5%.

«Принято решение продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс дезинфляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать цены. Ужесточение денежно-кредитной политики будет постепенно усиливаться в то время и в той мере, в какой это необходимо, до тех пор, пока не будет достигнуто заметное улучшение прогноза инфляции», — следует из сообщения.

На предыдущем заседании 22 июня ставка была повышена сразу на 6,5 п.п. с 8,5% годовых. До этого показатель не повышался в течение 27 месяцев. Дальнейшие решения по уровню ставки турецкий ЦБ собирается принимать на предсказуемой основе с учетом поступающих данных.

Курс лиры к доллару отреагировал понижением после решения ЦБ. Пара доллар/лира по данным на 14:15 мск торговалась на уровне 26,9368 лиры за «американца», что на 0,55% меньше уровня закрытия торгов накануне. К 16:57 мск турецкая валюта немного отыграла падение. Пара доллар/лира торговалась на отметке 26,8783 лиры за доллар.

Центробанк России также может повысить ключевую ставку в эту пятницу — с 7,5% до 8% годовых или выше, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Ранее в России допустили цикл повышения ключевой ставки с 21 июля.