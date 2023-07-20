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В России усомнились, что курс доллара упадет до минимумов 2020 года

Экономист Беляев усомнился в прогнозе о падении курса доллара до минимумов 2020 года

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс доллара не упадет до минимумов 2020 года в случае снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США, сказал в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Так он прокомментировал соответствующий прогноз аналитика банка Societe Generale Кита Джакса, который был сделан накануне.

По его словам, валютный курс определяется общим состоянием экономики, ее эффективностью и состоянием платежного баланса.

«То правило, на которое опирается этот парень, не действует никоим образом — сейчас ситуация другая. Если они понизят эту ставку, значит, сделают правильно, и механизм сработает по траектории прямо противоположной той, которую нам рисует этот прогнозист», — подчеркнул Беляев.

Он объяснил, что снижение ключевой ставки ФРС США подстегнет рост экономики и, напротив, укрепит американскую валюту.

Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index неделей ранее потерял более 60% своего прироста с мая 2021 года. Индекс показывает ослабление американской валюты. Он отслеживает динамику корзины из 10 мировых валют по отношению к доллару США. Данные индекса BBDXY начинаются с 31 декабря 2004 года с базовым уровнем 1000. На 13 июля 2023 года показатель составил 1220,1 против 1235,2 на 6 июля.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка Центробанка России влияет на курс рубля.

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