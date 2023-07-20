Electrolux подумывает о продаже Zanussi

Electrolux планирует в ближайшие годы продать бренд Zanussi, а также ряд других неключевых активов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Продажа будет включать производственные мощности в Египте, которые производят крупную бытовую технику под брендом Zanussi, а также производственные мощности по производству водонагревателей в Египте и Южной Африке.

Общая потенциальная стоимость продажи всех этих активов оценивается примерно в 10 миллиардов шведских крон (около €870 млн).

Бренд Zanussi был приобретен шведским производителем Electrolux в 1984 году.

В мае сообщалось, что намерение властей Казахстана ужесточить контроль параллельного импорта в России может привести к значительному удорожанию бытовой техники, включая холодильники, на внутреннем рынке РФ. В результате позиции руководства центральноазиатской страны стоимость ввоза данной продукции в Россию рискует заметно вырасти.

Ранее стало известно, что производство бытовой техники в России упало на 40% в 2022 году.