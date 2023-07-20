В Киеве раскритиковали Польшу за нежелание ввозить украинское зерно

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала правительство Польши за нежелание открыть границы для украинского зерна. Своим мнением она поделилась в Twitter.

По словам Стефанишиной, сейчас Украина и мир находятся на грани глобального продовольственного кризиса, а в этом время польские чиновники говорят, что границы Европейского союза (ЕС) будут закрыты для украинского зерна.

«Демократия — это когда правительство действует как исполнительная власть, а не как штаб предвыборной кампании», — заявила вице-премьер.

В своем посте она призвала партнеров работать сообща для обеспечения глобальной продовольственную безопасность и «экономического выживания» Украины. Стефанишина указала, что под этим подразумевается обеспечение беспрепятственного экспорта украинской продукции в ЕС. Кроме того, она указала на необходимость создания компенсационного механизма для украинских фермеров.

28 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не откроет свой рынок для украинского зерна после прекращения действия «зерновой сделки». Он отметил, что польские власти будут защищать интересы своих фермеров. В Варшаве опасаются, что украинское зерно начнет массово поступать в Польшу. По словам польского министра, в стране уже идет сбор урожая и наблюдается переизбыток зерна, которое тоже нужно реализовать.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.