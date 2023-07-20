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Подсчитаны доходы от заблокированных активов российских инвесторов

Euroclear за январь-июнь заработал на инвестициях замороженных активов россиян €1,7 млрд

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

За январь-июнь 2023 года бельгийский депозитарий Euroclear заработал на замороженных активах России €1,743 млрд. Об этом следует из отчета депозитария.

«По состоянию на конец июня 2023 года баланс Euroclear Bank увеличился на €47 млрд в годовом выражении и составил в общей сложности €150 млрд. В балансе учитываются выплаты (дивиденды, купоны, погашения — «Газета.Ru») по замороженным ценным бумагам россиян. Эти деньги группа инвестирует для получения дополнительного дохода. В первом полугодии проценты, начисленные на остатки денежных средств по активам, подпадающим под антироссийские санкции, достигли €1,743 млрд», — говорится в отчете.

Благодаря их использованию операционная прибыль Euroclear за год выросла почти в три раза, до €3,1 млрд. В числе иных причин увеличения прибыли представители депозитария назвали также диверсификацию бизнес-модели, рост процентных ставок в регионе и увеличение доходов от бизнеса.

По оценке Центробанка РФ, на конец ноября 2022 года в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей. Депозитарии пошли на такую меру в ответ на спецоперацию России на Украине. В ответ РФ заморозила активы депозитариев на сумму 299 млрд рублей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала обмен заблокированных активов инвесторов с Западом.

Ранее сообщалось о подготовке Центробанком исков по возврату международных резервов.

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