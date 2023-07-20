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Российские собственники недвижимости в Финляндии попросят облегчить им въезд в страну

Российские владельцы жилья в Финляндии попросят Ниинистё ослабить ограничения на въезд

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Global Look Press

Российские собственники недвижимости в Финляндии готовят президенту Саули Ниинистё петицию с просьбой облегчить им въезд в страну. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

«Российские собственники в Финляндии являются исключительно гражданскими лицами, стремящимися к миру и не представляющими опасности для безопасности», — отметили владельцы жилья в обращении к президенту страны.

Авторы петиции уточнили, что документ уже подписали около 750 человек. Обращение планируют отослать финскому лидеру в ближайшие дни.

Финляндия ввела новые ограничения на въезд для некоторых категорий россиян с 10 июля. По данным финского МИД, ограничения вступили в силу на неопределенный срок. Согласно этим правилам, предпринимателям разрешили въезжать в Финляндию без возможности транзита в другие страны ЕС. Владельцы жилья теперь должны лично объяснять причину своего посещения.

Ранее в Финляндии назвали условие для восстановления отношений с Россией.

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