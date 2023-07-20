Московские застройщики придумали способ борьбы с нераспроданным жильем

Для борьбы с нераспроданным жильем московские застройщики стали сдерживать ввод нового предложения. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

По оценкам компании «Метриум», суммарная экспозиция квартир и апартаментов на массовом рынке старой Москвы в январе-июне снизилась на 14% и составила 22,5 тыс. лотов. В первом и втором полугодии прошлого года число лотов в массовом сегменте росло на 26%, уточнили в компании. Сейчас объем предложения больше уровня 2022 года на 9%, но при этом в декабре прошлого года разница к году ранее была 60%, добавили там. В «НДВ супермаркет недвижимости» заметили сокращение объема предложения на 8% с начала года.

Таким образом застройщики отвечают на затоваривание рынка, подчеркнули специалисты компаний.

По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», в Москве остаются нераспроданными 44% объектов, в апреле прошлого года показатель оценивался в 34%. По оценкам ЦИАНА, застройщики не могут продать 11,8 млн кв. м жилья, и для реализации всего этого объема может потребоваться больше трех лет. По оценкам «Дом.РФ», объем нераспроданного жилья в целом по стране составляет около 69 млн кв. м.

О затоваривании на российском рынке недвижимости 11 апреля заявил президент России Владимир Путин. Он уточнил, что это может привести к сокращению стройки в дальнейшем. Путин указал на необходимость снижать такие риски, обеспечить долгосрочное развитие строительного сектора и поддержать спрос на жилье. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в мае отмечала, что запасы будут продаваться, но для этого застройщики должны снижать цены. Она подчеркнула, что нельзя решать проблему за счет расширения рисковой ипотеки, то есть продавать жилье тем, кто не может платить по кредитам.

Ранее ЦБ нашел альтернативу ипотеке.