Госдума приняла во втором чтении громкий налоговый законопроект по бизнесу

Госдума одобрила во втором — основном — чтении резонансный законопроект о разовом налоге с российского бизнеса. Об этом пишет газета «Коммерсант».

При рассмотрении документа на этапе второго чтения депутаты дополнительно освободили от обязанности платить сбор с ранее полученной сверхприбыли выплачивавших дивиденды застройщиков, проблемные финансовые организации и активно инвестирующие компании. В перечень предприятий, освобожденных от налога, уже входят участники нефтегазового и угледобывающего рынков, компании малого и среднего бизнеса, а также плательщики единого сельхозналога.

Правила взимания налога были в целом сохранены, с небольшими поправками. Сбор должны будут заплатить компании с прибылью от 1 млрд руб. в 2021-2022 годах. Налог будет взиматься в 2024 году по ставке 10% от разницы между прибылью российского бизнеса в 2021–2022 и 2018–2019 годов. При уплате сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 года ставка налога будет на уровне 5%. Сам сбор оформят в виде обеспечительного платежа, он зачтется в качестве налога в 2024 году. Согласно доработанной ко второму чтению редакции, компания может получить поблажку, если налоговая база у нее превысила 50% исчисленной прибыли за прошлый год, но прирост активов годом ранее опередил прирост налога на прибыль и дивиденды при этом распределялись. В этом случае сбор ограничат половиной суммы от налоговой базы 2022 года.

Инициатором введения налога на сверхприбыль российского бизнеса стал Минфин. Ведомство подготовило соответствующий законопроект в апреле. Минфин рассчитывает за счет нового налога пополнить бюджет на 300 млрд руб.

Ранее в России посетовали на усиление налогового бремени из-за единоразового взноса в бюджет.