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Главы МИД ЕС обсудят ситуацию с завершением зерновой сделки

Боррель: главы МИД ЕС обсудят завершение зерновой сделки и продовольственную безопасность

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Janis Laizans/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел страны Европейского союза 20 июля обсудят развитие ситуации после прекращения действия зерновой сделки, продовольственную безопасность. Его слова приводит DPA.

Дипломат отметил, что трудности такого рода возникли впервые, поскольку ранее зерно оставалось в хранилищах, но не уничтожалось. Министрам предстоит решить, что можно сделать.

По словам Борреля, пока есть только одно решение — усиление военной поддержки Украины.

«Если наносят удары, то мы должны предоставить средства ПВО, средства уничтожения беспилотников. Массированные атаки за последние три ночи требуют нашей реакции, которая может быть только одной – поставка еще большего количества военных средств», — заявил глава европейской дипломатии.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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