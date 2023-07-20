Аргентина заблокировала заход судна со сжиженным природным газом из России

В результате решения властей Аргентины, судно с сжиженным природным газом (СПГ) из России было заблокировано в порту, сообщил министр экономики страны и кандидат в президенты Серхио Масса в интервью телеканалу C5N. Танкер не смог войти в порт.

Масса объяснил данное решение международными санкциями, которые были наложены на отдельные российские компании. Он отметил, что это решение принято в соответствии с международными рамками.

Страны — партнеры России оказываются под давлением со стороны Запада, который ввел экономические санкции против Москвы в связи с российской военной операцией на Украине, пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, и санкции серьезно повлияли на мировую экономику. По его словам, главная цель Запада заключается во вреде для миллионов людей. В России неоднократно заявляли, что они справятся со всеми проблемами, созданными Западом.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.