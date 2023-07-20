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Токио нарастил импорт зерновых из России в 2023 году на 509,7%

Импорт Японии зерновых из России вырос на 509,7%

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Lucio Tavora/Global Look Press

Согласно данным торговой статистики Министерства финансов Японии, импорт зерновых из России за первые полгода 2023 года вырос на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако импорт овощей уменьшился на 56,7 процента, фруктов — на 96,8 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 23,4 процента. Об этом пишет РИА Новости.

В июне 2023 года импорт зерновых из России вырос на 445,2 процента по сравнению с июнем 2022 года. В то же время, импорт овощей сократился на 78,1 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2 процента.

Статистика также показывает, что в июне текущего года Япония не импортировала фрукты из России.

В июне сообщалось, что Токио в мае 2023 года нарастил импорт зерновых из России на 2 098,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, Россия заинтересована в торговле за рубли. Но важно, чтобы также принимающая сторона была готова к соответствующим расчетам, добавила Абрамченко. Как ранее отмечала вице-премьер, проведена первая сделка по поставке зерновых за рубли с Турцией, аналогичный вопрос обсуждается с Египтом.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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