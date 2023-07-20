Японский импорт СПГ, угля и нефти из России значительно сократился

Япония значительно сократила импорт российского сырья и продукции из стали и железа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское Министерство финансов.

Так, за первые шесть месяцев 2023 года импорт из России сжиженного природного газа (СПГ) сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5%. Сильно уменьшились закупки нефти — на 94,2% и угля — на 73%. Существенно сократился импорт руды цветных металлов — на 54,1%, цветных металлов — на 61,9%, продукции из стали и железа — на 40,5%.

В июне 2023 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, Токио уменьшил импорт СПГ из России на 21,4% и угля — на 86,4%. Цветных металлов было куплено меньше на 84%, продукции из стали и железа — на 68,9%. Российские нефть и руду цветных металлов в июне Япония вообще не импортировала.

Ранее сообщалось, что японский импорт зерновых из России за первые полгода 2023 года вырос на 509,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако импорт овощей уменьшился на 56,7%, фруктов — на 96,8%, а рыбы и рыбной продукции — на 23,4%.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.