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Минэкономразвития предложило обязать бизнес при получении господдержки внедрять ИИ

Решетников предложил обязать компании при получении государственной поддержки внедрять ИИ

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством предложил при получении бизнесом субсидий выше определенной суммы сделать обязательным условием приобретение и использование решений с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает газета «Ведомости».

По словам министра, внедрение ИИ должно стать одним из условий предоставления компаниям государственной поддержки. Решетников отметил, что Министерство экономического развития уже достигло соглашения с Министерством финансов об условиях проведения с 2024 года года пилотного проекта в сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и здравоохранении.

Решетников заявил, что рынок продуктов с ИИ в России в 2022 году увеличился на 18%, достигнув 650 млрд рублей.

По мнению министра, барьерами для дальнейшего внедрения ИИ на предприятиях являются, в частности, отсутствие ИТ-специалистов, и нехватка средств на технологию и ее встраивание в производственный процесс. Решетников заявил, что Министерство экономического развития предполагает решать эти проблемы с помощью доработки грантовых программ федерального проекта «Искусственный интеллект».

Ранее сообщалось, что министр экономического развития России Максим Решетников предложил сделать учебный модуль по искусственному интеллекту обязательным для вузов.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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