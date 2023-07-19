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Посол КНР заявил, что Китай не хочет торговой или технологической войны с США

Посол КНР: Китай не желает вступать в технологическое или торговое противостояние с США

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Global Look Press

Посол КНР Се Фэн заявил, что Китай не хочет торговой или технологической войны с США. Об этом он сообщил на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

«Китай выступает против любого вида торговой или технологической войны под предлогом конкуренции», — сказал он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с Китаем из-за Тайваня.

Остин также отметил, что считает своей работой продолжать поддерживать силы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

5 июля Министерство обороны Китая заявляло, что новые поставки американского оружия Тайваню делают из острова пороховую бочку. Китай выражает решительный протест в связи с этим. США не реагируют на озабоченности Пекина, и пытаясь повысить степень напряженности в Тайваньском проливе, грубо вмешиваются во внутренние дела КНР.

До этого сообщалось, что Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму $440 млн.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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