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В российских вузах хотят сделать обязательный учебный модуль по ИИ

Минэкономразвития предлагает сделать модуль по искусственному интеллекту обязательным для вузов

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Министр экономического развития России Максим Решетников предложил сделать учебный модуль по искусственному интеллекту обязательным для вузов. Об этом он сообщил на совещании с правительством, передает ТАСС.

«Предлагаем внедрение модуля обязательным, особенно где есть кафедры IT», — сказал он.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что число бюджетных мест в российских вузах не уменьшится из-за льгот при поступлении для участников специальной военной операции (СВО).

В пресс-службе министерства пояснили, что абитуриенты, поступающие по отдельной и особой квотам, не участвуют в общем конкурсе.

До этого в российской образовательной компании MAXIMUM Education сообщали, что больше половины россиян готовы оплачивать обучение своих детей, при этом каждый пятый готов взять кредит.

Опрос проводился среди родителей 9 и 11 классов. Почти каждый второй родитель выпускника 9 класса (43%) планирует, что ребенок поступит в колледж или техникум.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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