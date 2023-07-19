В российских вузах хотят сделать обязательный учебный модуль по ИИ

Министр экономического развития России Максим Решетников предложил сделать учебный модуль по искусственному интеллекту обязательным для вузов. Об этом он сообщил на совещании с правительством, передает ТАСС.

«Предлагаем внедрение модуля обязательным, особенно где есть кафедры IT», — сказал он.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что число бюджетных мест в российских вузах не уменьшится из-за льгот при поступлении для участников специальной военной операции (СВО).

В пресс-службе министерства пояснили, что абитуриенты, поступающие по отдельной и особой квотам, не участвуют в общем конкурсе.

До этого в российской образовательной компании MAXIMUM Education сообщали, что больше половины россиян готовы оплачивать обучение своих детей, при этом каждый пятый готов взять кредит.

Опрос проводился среди родителей 9 и 11 классов. Почти каждый второй родитель выпускника 9 класса (43%) планирует, что ребенок поступит в колледж или техникум.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.