Путин назвал ложью заявления, что Украина кормит голодающих всего мира

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства страны, что именно Российская Федерация вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность, передает РИА Новости.

«А всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру — спекуляция и ложь», — сказал глава государства.

Он также обратил внимание, что препятствия чинятся даже при безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам.

«Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии», — указал Путин.

Он отметил, что речь идет «о сугубо гуманитарной акции», на которую не должны распространяться санкции.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Россия продолжит работу по обеспечению беднейших стран зерном, которые получили от зерновой сделки меньше всего выгоды.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее Зеленский предложил ООН и Турции продолжить вывозить зерно по Черному морю без согласия России.