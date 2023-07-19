Путин указал на невыполнение странами Запада ряда условий зерновой сделки

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что РФ проявляла чудеса выдержки при пролонгации зерновой сделки, однако западные страны не собирались соблюдать договоренности. Его слова приводит РИА Новости.

«Никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался, лишь постоянно что-то требовали от РФ», — высказался глава государства.

При этом Путин отметил высокий уровень сдержанности и толерантности, с которыми Российская Федерация продлевала сделку по зерну.

По мнению российского лидера, страны Запада только лишь наживались на зерновом соглашении и создали все возможности для того, чтобы «пустить ее под откос».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что черноморские договоренности по зерновой сделке 17 июля фактически прекратили свое действие.

Ранее в МВФ оценили последствия прекращения зерновой сделки.