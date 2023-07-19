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Альфа-Банк выплатит повышенный кешбэк за оплату счета в ресторанах через «нетмонет»

Альфа-Банк выплатит до 15% кешбэка за оплату счета в ресторанах через сервис «нетмонет»

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Пресс-служба Альфа-Банка

При оплате счета или чаевых в ресторанах по Альфа-Карте через сервис электронных чаевых «нетмонет», принадлежащий Альфа-Банку, гости ресторанов получат повышенный кешбэк до 15%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Обычно только гости платят в ресторанах, а Альфа-Банк и «нетмонет» придумали, как сделать так, чтобы и они зарабатывали на том, что посещают любимые места», — говорится в сообщении.

В банке отмечают, что на первую транзакцию при оплате счета или чаевых через «нетмонет» новые клиенты, оформившие Альфа-Карту, получат 15%. Начиная со второй оплаты, клиенты будут получать кешбэк размером в 5%.

Клиенты Альфа-Банка, оплачивающие счет или чаевые в кафе и ресторанах через «нетмонет» по уже существующей Альфа-Карте, получат 5% кешбэка.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк предложил клиентам зарабатывать на кредитной карте.

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