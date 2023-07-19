Росавиация добавила в Росреестр около 660 самолетов зарубежного производства

Росавиация за полтора года перерегистрировала 658 самолетов иностранного производства, которыми пользуются 30 авиакомпаний РФ для коммерческих перевозок. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

«Всего в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ — более 10 тысяч воздушных судов», — указывается в публикации.

По данным пресс-службы, данная работа проводится ведомством регулярно и направлена на сохранение флота авиакомпаний России на базе положений российского и международного права и исключение самолетов из зарубежных реестров.

«На сегодня 186 самолетов, ранее включенных в иностранные реестры, имеют исключительно российскую регистрацию», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно информации Росавиации, за 2022 год и первое полугодие 2023 года в госсписке зарегистрировано 132 отечественных воздушных судна, в том числе 43 самолета и 89 вертолетов.

В мае Росавиация предложила Минпромторгу разработать новый легкий самолет для обучения пилотов.

Ранее аэропорт Внуково возобновил работу.