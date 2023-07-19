Силуанов спрогнозировал рост доходов российского бюджета выше плана

Ненефтегазовые доходы российского бюджета в 2023-м и в 2024 году существенно превысят план, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости.

«Достаточно существенное — ненефтегазовых доходов (ожидает. — Прим. ред.)», — сказал министр в ответ на вопрос, насколько доходы бюджета могут быть выше, чем планировалось, и ожидает ли Минфин их роста.

Силуанов уточнил, что это оценка на 2023-й и 2024 год. Он уточнил, что расходы бюджета могут увеличиться в основном из-за такого превышения над планом доходов.

Накануне Минфин сообщил, что ненефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии 2023 года достигли 8,999 трлн руб., увеличившись на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Динамика оборотных налогов и налогов на прибыль, которые обеспечивают наибольшие поступления в бюджет из категории доходов не от экспорта нефти и газа, вышла в «устойчиво положительную область», сообщали 7 июля в Минфине. В том числе — к уровню докризисного 2021 года. В целом поступления в бюджет за первое полугодие составили 12,381 трлн руб. (на 12% ниже показателя 2022 года), а расходы — 14,976 трлн. Таким образом, дефицит федерального бюджета сейчас оценивается в 2,595 трлн руб.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.