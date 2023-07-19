Во Франции заявили, что антироссийские санкции привели к катастрофе в экономике Европы

Санкции против России были глупым решением, ограничения привели к энергетическому кризису в Европе и стали катастрофой для ее экономики, заявил депутат нижней палаты парламента Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Жером Бюиссон. Его слова приводит ТАСС.

«Энергетические санкции против России стали причиной энергокризиса на Европейском континенте. Это был глупый выбор, повлекший за собой катастрофические последствия в экономике», — отметил депутат.

СМИ писали, что санкции против России привели к росту цен на газ в Европе и проблемам в ее экономике. В частности, Бундесбанк предрек рецессию крупнейшей экономике ЕС — Германии. По мнению немецкого Центробанка, по итогам 2023 года экономика ФРГ сократится на 0,3% по сравнению с прошлым годом. Сообщалось, что сложившийся энергокризис обошелся европейским странам в дополнительные €400 млрд, которые были потрачены на покупку топлива. А страх остаться без энергии зимой привел к сокращению потребления газа, а многие компании провели оптимизацию производства. По мнению министра энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби, избежать кризиса энергоресурсов Европе помогла лишь теплая зима. Глава Минэнергетики отметил, что если в 2024 году экономика Евросоюза не стабилизируется, а зима выдастся холодной, «худшее еще впереди».

ЕС ввел санкции против энергетического сектора России в 2022 году на фоне проведения спецоперации. Ограничения в том числе включают запрет на инвестиции в российскую отрасль энергетики и запрет на поставки для нее европейского оборудования, а также эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ.

Ранее Европе предрекли рост цен на газ этой зимой.