Украина предложила ООН новый маршрут для вывоза зерна

Украина приступит к работе над новым временным судоходным маршрутом для безопасного вывоза зерна, после того как Россия вышла из черноморской инициативы. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на письмо первого замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Шкуракова в Международную морскую организацию ООН (ИМО).

Как говорится в документе, украинские власти приняли решение «создать на временной основе рекомендованный морской маршрут». Его цель заключается в том, «чтобы разблокировать международное судоходство в северо-западной части Черного моря», указал Шкураков.

В письме сказано, что новый маршрут будет вести в территориальные воды и исключительную морскую экономическую зону Румынии.

Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что украинские власти рассматривают возможность использования нового маршрута для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии. Речь идет о трехсторонней зерновой инициативе с ООН и Турцией.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее Зеленский предложил ООН и Турции продолжить вывозить зерно по Черному морю без согласия России.