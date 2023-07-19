Страны Восточной Европы продлили запрет на ввоз украинского зерна

Болгария, Венгрия, Словакия, Польша и Румыния продлили запрет на ввоз зерна с Украины, подписав совместную декларацию, сообщает ТАСС.

«Мы подготовили и подписали нашу общую декларацию пяти стран, касающуюся продления запрета ввоза в наши страны зерна, а также в нашей декларации есть общая позиция, что мы открыты для транзита», — заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам консультаций, Телус добавил, что с 15 сентября Польша самостоятельно закроет границу для украинского зерна, даже если Европейская комиссия не санкционирует эту меру.

Ранее Польша отказалась открывать свой рынок для украинского зерна после закрытия зерновой сделки.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти будут защищать интересы своих фермеров.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.