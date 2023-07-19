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В Минфине России спрогнозировали рост доходов бюджета

Силуанов спрогнозировал рост доходов российского бюджета в 2023-2024 годах

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал рост доходов российского бюджета в 2023-2024 годах, сообщает ТАСС.

«У нас сейчас макроэкономика лучше, и видим, что в этом году с доходами будет получше и в следующем году получше. Поэтому и расходы увеличатся. Достаточно существенное увеличение по ненефтегазовым доходам и в этом и в следующем году», — заявил Силуанов.

Он связал предполагаемый рост расходов бюджета в 2024 году с ростом доходов — при этом глава Минфина подтвердил, что расходы бюджета планируется перераспределить в пределах 450 млрд рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о сокращении расходов бюджета, подчеркнул, что это решение не повлияет на реализацию национальный проектов.

Правительство России одобрило предложение Министерства финансов по фронтальному снижению уровня расходов незащищенных статей бюджета в 2024 году.

Ранее сообщалось, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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