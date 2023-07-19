Цены на бензин в России установили новый рекорд

Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вновь обновили рекорды. Они поднялись до 62,653 тыс. рублей и 68,141 тыс. рублей за тонну соответственно, следует из данных торгов.

Стоимость топлива 92-й марки выросла на 1,4% с утра, а 95-й — на 1,32%.

Стоимость бензина на бирже устанавливает максимумы десятый день подряд. Накануне цена топлива АИ-92 увеличилась до 61,522 тыс. рублей, а АИ-95 — до 67,253 тыс. рублей за тонну.

Зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев объяснил «Ленте.ру», что тенденция связана с корректировками нефтяного демпфера Минфином, а также неплановые ремонты на крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводах. Первый фактор спровоцировал рост цен не только биржевых цен на бензин, но и вообще всех цен на топливо для машин, сказал он. Второй фактор привел к определенному дефициту бензина на рынке, что также привело к росту его стоимости на торгах, добавил депутат.

По его прогнозам, цены на бензин могут скорректироваться не раньше 2024 года, когда спрос на топливо немного уменьшится.

По итогам мая российские нефтекомпании сократили объемы переработки сырья на 6,4%, до 715 тыс. т в сутки, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это минимум за 2023 год.

Ранее сообщалось о резком подорожании бензина в Турции.