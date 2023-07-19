Первые две инвесткомпании получили свидетельства участия в СЭЗ в новых регионах РФ

Первые две компании в ДНР и ЛНР получили статус резидентов свободной экономической зоны в новых российских регионах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Первые две компании из ДНР и ЛНР получили свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны в новых регионах», — указал он.

Хуснуллин уточнил, что потенциальные инвесторы подали еще четыре заявления и инвестиционные декларации. По словам вице-премьера, заявки предполагают реализацию масштабных инвестпроектов по восстановлению производственных мощностей металлургических комплексов Донбасса. Предприниматели предложили также запустить современное предприятия по производству и розливу питьевой воды в ДНР и модернизация действующего производства шаровых кранов в ЛНР.

Инвестиционные декларации первых двух резидентов получили одобрение Фонда развития территорий. В ДНР собираются наладить современное производство электротранспорта: трамваев, троллейбусов, электробусов и запчастей к ним. В ЛНР наметили реализовать инвестпроект по модернизации и переоснащению предприятий торговли.

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